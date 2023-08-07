"В принципі, це була така ж гра, як проти Хуста. Суперник зіграв дуже надійно в обороні. Ми готуємось до таких матчів, усі вони будуть важкими. Проти нас команди будуть грати від захисту.

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Ми дивились поєдинок Буковини в Кубку України. Це дві різні команди. До нас приїхала зовсім інша команда. Добре, що ми здобули перемогу.

Ми самі собі привезли гол, помилка захисника і півзахисника…Так не можна давати собі забивати. В цьому плані треба попрацювати. За рахунку 2:1 у нас була нагода відзначитися втретє, такі моменти треба забивати. Якби зробили 3:1, то гра була би завершена, а так мучились до кінця.

Буковина зіграла організовано проти нас. Вони змусили нас помилитися під час свого забитого м'яча. Однак треба відчувати такі ситуації. Навіщо віддавати таку передачу, якщо ти бачиш, що там накривають. Краще зіграти простіше, віддати довгу передачу. Думали, що це тренування, а це матчі за очки, тому такі помилки робити не можна.

Зіграності ще немає. Абсолютно нова команда. Грати на зборах, коли на тебе не тисне результат – це одне, а коли ти вже граєш за очки, то все не так просто. З Хустом було інакше, з Буковиною трошки краще. Однак це ще явно не те, що нам потрібно", – цитує Маркевича офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, після 2-х турів Карпати у турнірній таблиці групи А Першої ліги йдуть другими, поступаючись за додатковими показниками команді Нива Бузова.

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