У неділю, 6 серпня, продовжується чемпіонат України 2023/24 у Першій лізі. Рахунки поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 2-й тур.

Нива Тернопіль – Прикарпаття – 1:0

Голи: Хруставка, 88

Агробізнес – Металіст – 3:1

Голи: Равлик, 26, Волков, 57, Толочко, 78 (з пенальті) – Тепляков, 7

Вікторія – МФК Металург Запоріжжя – 1:1

Голи: Долінський, 36 – Сейтхалілов, 48

Поділля – Нива Бузова – 0:2

Голи: Прокопчук, 38, Паламар, 80

Хуст – Епіцентр – 0:1

Голи: Гірний, 12

Карпати Львів – Буковина – 2:1

Голи: Рябов, 19, Невеш, 68 – Палагнюк, 35

Друга ліга: гол зі своєї половини поля, асист воротаря і 7 м'ячів команди Максимова – результати перших матчів

В Першій лізі відбулися шість матчів другого туру. Тернопільська Нива змогла мінімально переграти Прикарпаття завдяки пізньому голу Хруставки.

Агробізнес зміг здобути комфотну перемогу над харківським Металістом, незважаючи на швидкий пропущенний гол – Равлик, Волков і Толочко відповіли на швидкий гол Теплякова. Вікторія і запорізький Металург поділили очки зігравши у результативні нічию.

Нива Бузова переконливо обіграла Поділля, забивши по голу в кожному з таймів – точні вистріли на рахунку Прокопчука і Паламара.

Епіцентр мінімально здолав закарпатських Хуст завдяки швидкому голу у виконання Гірного. Львівські Карпати мінімально обіграли Буковину, ледь не зганьбившись у домашньому матчі – Маркевича врятував бразильський форвард.