Перша ліга: бразилець врятував Маркевича від ганьби, Металіст продовжує падати на дно турнірної таблиці
У неділю, 6 серпня, продовжується чемпіонат України 2023/24 у Першій лізі. Рахунки поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга 2023/24, 2-й тур.
Нива Тернопіль – Прикарпаття – 1:0
Голи: Хруставка, 88
Агробізнес – Металіст – 3:1
Голи: Равлик, 26, Волков, 57, Толочко, 78 (з пенальті) – Тепляков, 7
Вікторія – МФК Металург Запоріжжя – 1:1
Голи: Долінський, 36 – Сейтхалілов, 48
Поділля – Нива Бузова – 0:2
Голи: Прокопчук, 38, Паламар, 80
Хуст – Епіцентр – 0:1
Голи: Гірний, 12
Карпати Львів – Буковина – 2:1
Голи: Рябов, 19, Невеш, 68 – Палагнюк, 35
Друга ліга: гол зі своєї половини поля, асист воротаря і 7 м'ячів команди Максимова – результати перших матчів
В Першій лізі відбулися шість матчів другого туру. Тернопільська Нива змогла мінімально переграти Прикарпаття завдяки пізньому голу Хруставки.
Агробізнес зміг здобути комфотну перемогу над харківським Металістом, незважаючи на швидкий пропущенний гол – Равлик, Волков і Толочко відповіли на швидкий гол Теплякова. Вікторія і запорізький Металург поділили очки зігравши у результативні нічию.
Нива Бузова переконливо обіграла Поділля, забивши по голу в кожному з таймів – точні вистріли на рахунку Прокопчука і Паламара.
Епіцентр мінімально здолав закарпатських Хуст завдяки швидкому голу у виконання Гірного. Львівські Карпати мінімально обіграли Буковину, ледь не зганьбившись у домашньому матчі – Маркевича врятував бразильський форвард.