Полузащитник Шахтера Максим Чех продолжит карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт "львов".

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24-летний хавбек присоединился к команде Мирона Маркевича в статусе свободного агента. Сроки соглашения не сообщаются, однако Transfermarkt рапортует о контракте сроком на 1 сезон – до 30 июня 2024 года.

Напомним, Чех – воспитанник Шахтера, однако за первую команду не сыграл ни одного матча. Выступал в аренде за Мариуполь и азербайджанский Сабаил. В 2019 году он вместе со сборной Украины U-20 завоевал титул чемпиона мира. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

К слову, Карпаты на старте сезона одержали две победы в Первой лиге, одолев Хуст и Буковину, и после 2-х туров идут в турнирной таблице группы А на второй строчке.

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