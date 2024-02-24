"Зараз, за моєю інформацією, Карпати більше налаштовані селекційно підсилювати не ігровий ростер, а менеджерський. По-перше, звісно, шукають генерального директора. Тут розглядають двох топ-менеджерів клубів УПЛ, які зараз мають амбіції грати в єврокубках.

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Крім того, йдуть консультації щодо запрошення майбутнього спортивного директора. І теж цікавляться певними фахівцями саме клубів УПЛ.

Щодо селекції кадрової, то судячи з того, що я знаю, прізвища, які обговорювалися в клубі, за рівнем амбіцій сходяться з амбіціями Карпат, але не сходяться зі статусом Карпат. Карпати – команда Першої ліги в країні, де йде війна. Тому зараз уявити, що ці гравці приїдуть – неможливо. А от влітку все може бути інакше, тому ставка на літнє міжсезоння. Можливо, гравці, які зараз не приїхали, ухвалять інше рішення", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше ЗМІ сватали у Карпати виконавчого директора СК Дніпро-1 Андрія Русола, спортивного директора Колоса Віталія Лисицького та генерального директора Руха Ігоря Дедишина.

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