"Сейчас, по моей информации, Карпаты больше настроены селекционно усиливать не игровой ростер, а менеджерский. Во-первых, конечно, ищут генерального директора. Здесь рассматривают двух топ-менеджеров клубов УПЛ, которые сейчас имеют амбиции играть в еврокубках.

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Кроме того, идут консультации по приглашению будущего спортивного директора. И тоже интересуются определенными специалистами именно клубов УПЛ.

Относительно селекции кадровой, то судя по тому, что я знаю, фамилии, которые обсуждались в клубе, по уровню амбиций сходятся с амбициями Карпат, но не сходятся со статусом Карпат. Карпаты – команда Первой лиги в стране, где идет война. Поэтому сейчас представить, что эти игроки приедут – невозможно. А вот летом все может быть иначе, поэтому ставка на летнее межсезонье. Возможно, игроки, которые сейчас не приехали, примут другое решение", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, ранее СМИ сватали в Карпаты исполнительного директора СК Днепр-1 Андрея Русола, спортивного директора Колоса Виталия Лисицкого и генерального директора Руха Игоря Дедышина.

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