Львівські Карпати продовжують підготовку до поновлення сезону – "леви" проведуть ще одні збори перед стартом другої частини Першої ліги.

Карпати завершать закарпатський етап підготовки до поновлення сезону після спарингу з Хустом 21 лютого, повідомляє Sport.ua.

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Після цього "леви" повернуться на кілька днів до Львова, після чого знову вирушать до Ужгорода. Вже відомо, що Карпати проведуть контрольні матчі з Буковиною (27 лютого) та аматорським Севлюшем (8 березня). А другий етап підготовки львів'яни проведуть у Львові, де зіграють 13 березня з тернопільською Нивою та 16-го – з ФК Mиколаїв.

Додамо, що Перша ліга поновиться вже 23 березня. Карпати розпочнуть боротьбу в чемпіонській групі матчем проти Полтави.

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