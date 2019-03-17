Карпати – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Карпати приймають Маріуполь в рамках 22-го УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Карпати – Маріуполь

17 березня, 17:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Телентрансляція на телеканалі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Маріуполь серед усіх претендентів на верхню шістку має найбільше залікових балів (29), але втримати місце у зоні єврокубків у 22-му турі набагато важче, ніж потрапити туди. Підопічні Олександра Бабича нині не можуть собі дозволити нічого, крім перемоги, адже в разі поразки Карпатам та нічиї у матчі Десни зі Львовом чернігівці порівняються очками та виб'ють азовців за результатами особистих зустрічей. Якщо ж на "Україні" станеться нічия, а "містяни" виграють, то останні обійдуть Маріуполь за різницею м'ячів.

Бабич поділився очікуваннями від матчу проти Карпат – поєдинок вирішить, чи потрапить Маріуполь у першу "шістку"

На папері у Маріуполя непогані шанси на прорив. Навесні вони демонструють нехай і неяскравий, але сильний за мірками УПЛ футбол: спочатку вони прибили Олімпік, потім до останніх секунд тримали переможний результат у Олександрії, а в нічийному поєдинку з Чорноморцем команда видала надзвичайно потужний другий тайм. Щоправда, результативність азовців постійно падала: якщо "олімпійцям" у скандальному матчі вдалося забити два голи (з двох пенальті), то за наступні дві зустрічі – лише один. Так чи інакше, але у Львові доведеться забивати.

Статистика протистояння Карпат проти Маріуполя

Всього: 35 матчів, 15 перемог Карпат, 7 нічиїх, 13 перемог Маріуполя, різниця м’ячів 54-47.

У Прем’єр-лізі: 33 матча (+14, =7, -12, 50:44)

Карпати після яскравого розгрому Ворскли пішли традиційним шляхом, за жахливого футболу програвши галицьке дербі (0:1) й зазнавши ганебного виїзного розгрому від Шахтаря (5:0). Нині "зелено-білі" борються з Оліміпком за виживання, маючи рівність за очками. Щоправда, у "левів" є певний інтерес до того, щоб програти у поточному турі: в разі перемоги Маріуполя заклятий ворог Карпат – ФК Львів – на 99% пролетить повз першу шістку. Якщо ж "містяни" залишаться у нижній половині таблиці, то за 10 турів можна буде поборотися з ними за "чемпіонат міста" – тобто виграти два дербі та обійти суперника у сусідній таблиці.

Пятов: Карпати не заслуговували такої великої поразки від Шахтаря

Карпатам у цьому матчі не допоможе Мартін Онгла, який отримав червону картку, та травмований захисник Андрій Нестеров. Крім того, існують питання по Шведу: перед грою проти Шахтаря у ЗМІ пройшла інформація щодо розриву м'яза стегна, але львів'яни спростували інформацію – Мар'ян працював у загальній групі. Маріуполь жодних проблем зі складом не має – Руслан Фомін відновився від пошкодження, а В'ячеслав Чурко повернувся до тренувань після застуди.

"Родзинки" матчу

– Карпати можуть здобути 250-ту перемогу в Чемпіонатах України.

– Карпати в домашніх матчах УПЛ програють впродовж рекордних для клубу 7-ми матчів, (загальний рахунок – 2:17)

– Карпати також утримують клубний антирекорд, не перемагаючи на своєму полі 8 матчів поспіль (2 нічиї, 6 поразок)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Маріуполь

Карпати: Кучинський – Сандохадзе, Гуйє, Мегреміч – Мякушко, Йода, Ді Франко, Йода, Гуцуляк – Швед, Дебелко

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Демірі – Федорчук, Ігнатенко – Зубков, Мишньов, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Маріуполь не вигравав у п'яти виїзних матчах поспіль й демонструє невисоку результативність, а в'язкий стиль гри та сильна оборона львів'ян не дозволять влаштувати ефектний розгром. Карпати ж, не дивлячись на користь від поразки азовцям, знаходяться не на тому рівні, щоб дозволити собі відбувати номер – тим паче після приниження у Харкові. Обом командам потрібна перемога, а в таких випадках дуже вірогідною є результативна нічия.