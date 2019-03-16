Бабич поділився очікуваннями від матчу проти Карпат – поєдинок вирішить, чи потрапить Маріуполь у першу "шістку"

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич вважає, що у матчі проти Карпат буде яскрава гра.

"Я хотів би почати з того, що всі три команди: Маріуполь, Ворскла і Десна мають рівні шанси на потрапляння в топ-6. Трохи в кращих умовах перебувають полтавчани, тому що їх матч перенесли на понеділок.

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Але тим цікавіше буде грати, ми розуміємо, що такий формат чемпіонату тримає інтригу до останнього моменту. І напругу відчувають всі команди претенденти.

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Що стосується Карапат, це команда, яка не закривається і грає в футбол. До того ж вони грають на хорошому, швидкому полі. Тому я думаю, що на цей раз буде більше футболу, у який ми любимо грати і який ми відпрацьовували на зборах. Мені здається, що будуть і забиті голи і багато хороших гольових моментів", – сказав Бабич в ефірі телеканалу "Футбол 1".