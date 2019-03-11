Пятов: Карпати не заслуговували такої великої поразки від Шахтаря

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився враженнями після перемоги над Карпатами в матчі 21-го туру УПЛ.

"Ми зазвичай протистоїмо командам, які закриваються на своїй половині і просто б'ють м'яч вперед, а з Карпатами грати подобається, тому що вони атакують і намагаються грати в футбол.

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Такі матчі радують. Можливо, суперник навіть не заслуговував настільки великої поразки. Не скажу, що ми прямо феєрили, але у нас практично все залетіло, забили майже всі моменти.

Святкування першого гола? Побачив, що всі біжать вітати тренера, і теж приєднався. Хлопці це спланували заздалегідь", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

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