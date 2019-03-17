Карпаты – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Карпаты принимают Мариуполь в рамках 22-го УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Мариуполь

17 марта, 17:00, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Телентрансляция на телеканале "ZIK", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Мариуполь среди всех претендентов на верхнюю шестёрку имеет наибольше количество зачётных баллов (29), но удержать место в зоне еврокубков в 22-м туре гораздо труднее, чем попасть туда. Подопечные Александра Бабича сейчас не могут себе позволить ничего, кроме победы, ведь в случае поражения Карпатам и ничьи в матче Десны со Львовом черниговцы сравняются очками и выбьют азовцев по результатам личных встреч. Если же на "Украине" произойдёт ничья, а "горожане" выиграют, то последние обойдут Мариуполь по разнице мячей.

Бабич поделился ожиданиями от матча против Карпат – поединок решит, попадет ли Мариуполь в первую "шестерку"

На бумаге в Мариуполь имеет неплохие шансы на прорыв. Весной они демонстрируют пусть и неяркий, но сильный по меркам УПЛ футбол: сначала они прибили Олимпик, затем до последних секунд держали победный результат в Александрии, а в ничейном поединке с Черноморцем команда выдала чрезвычайно мощный второй тайм. Правда, результативность азовцев постоянно падала: если "олимпийцам" в скандальном матче удалось забить два гола (с двух пенальти), то за следующие две встречи – только один. Так или иначе, но во Львове придется забивать.

Статистика противостояния Карпат против Мариуполя

Всего: 35 матчей, 15 побед Карпат, 7 ничьих, 13 побед Мариуполя, разница мячей 54-47.

В Премьер-лиге: 33 матча (+14, = 7, -12, 50:44)

Карпаты после яркого разгрома Ворсклы пошли традиционным путем, при ужасном футболе проиграв галицкое дерби (0:1) и потерпев позорное выездное поражение от Шахтера (5:0). В настоящее время "зелёно-белые" борются с Олимипком за выживание, имея равенство по очкам. Правда, у "львов" есть определённый интерес к тому, чтобы проиграть в текущем туре: в случае победы Мариуполя заклятый враг Карпат – ФК Львов – на 99% пролетит мимо первой шестёрки. Если же "горожане" останутся в нижней половине таблицы, то за 10 туров можно побороться с ними за "чемпионат города" – то есть выиграть два дерби и обойти соперника в соседней таблице.

Пятов: Карпаты не заслуживали такого крупного поражения от Шахтера

Карпатам в этом матче не поможет Мартин Онгла, получивший красную карточку, и травмированный защитник Андрей Нестеров. Кроме того, существуют вопросы по Шведу: перед игрой против Шахтера в СМИ прошла информация о разрыве мышцы бедра, но львовяне опровергли информацию – Марьян работал в общей группе. Мариуполь никаких проблем с составом не имеет – Руслан Фомин восстановился от повреждения, а Вячеслав Чурко вернулся к тренировкам после простуды.

"Изюминки" матча

– Карпаты могут добыть250-ю победу в чемпионатах Украины.

– Карпаты в домашних матчах УПЛ проигрывают на протяжении рекордных для клуба 7-ми матчей, (общий счёт – 2:17)

– Карпаты также удерживают клубный антирекорд, не побеждая на своём поле 8 матчей подряд (2 ничьи, 6 поражений)

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Мариуполь

Карпаты: Кучинский – Сандохадзе, Гуйе, Мегремич – Мякушко, Йода, Ди Франко, Йода, Гуцуляк – Швед, Дебелко

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири – Федорчук, Игнатенко – Зубков, Мишнёв, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Мариуполь не выигрывал в пяти выездных матчах подряд и демонстрирует невысокую результативность, а вязкий стиль игры и сильная оборона львовян не позволят устроить эффектный разгром. Карпаты же, несмотря на пользу от поражения азовцам, находятся не на том уровне, чтобы позволить себе отбывать номер – тем более после унижения в Харькове. Обеим командам нужна победа, а в таких случаях очень вероятна результативная ничья.