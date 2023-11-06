"Такі матчі не можна програвати. Ми мали перевагу, але поступилися. У нас знову виникли проблеми в обороні.

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Деякі футболісти не виправдовують наші сподівання. Звичайно, працюватимемо у цьому напрямку.

Не зміг вийти на поле Євген Підлепенець. Для нас це серйозна втрата. Епіцентр продемонстрував величезне бажання. У нас були моменти, проте ми їх не використали. Нам треба шукати нападників і реалізовувати свою перевагу. Слід проаналізувати цей матч і зробити правильні висновки", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, після 15-ти турів Карпати лідирують у турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 36 очок.

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