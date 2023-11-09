Львовский клуб работает над возвращением Марьяна Шведа, утверждает Telegram-канал Бий-біжи. Карпаты открыты для совершенно разных вариантов в переговорах с Шахтером – зимнее окно или летнее, аренда или полноценный выкуп.

Маркевич разнес игроков Карпат после дебютного поражения в сезоне: "Некоторые футболисты не оправдывают наши надежды"

В свое время Швед забил 23 гола в 55 матчах за Карпаты. У форварда было несколько неудачных попыток закрепиться в Европе, а год назад он присоединился к Шахтеру. 26-летнего нападающего преследуют травмы, из-за которых он в нынешнем сезоне наиграл всего 42 минуты и не отличался результативными действиями.

Еще одно потенциальное супервозвращение для Карпат – Алексей Гуцуляк, о котором сообщает ТаТоТаке. Контракт универсального хавбека/нападающего с СК Днепр-1 завершается уже ближайшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний Гуцуляк провел 17 матчей, оформив 4 гола и 2 ассиста.

Карпаты проиграли впервые в сезоне, Ингулец продолжил провальную серию – лидеры Первой лиги потеряли очки