"Лассіна вже мав дві серйозні травми протягом останніх півтора сезону, тож нам слід бути обачними. Але наразі в нього все чудово, він ідеально проходить підготовку, виконує те, чого ми від нього вимагаємо.

Новачок Шахтаря отримав травму в збірній Бразилії – ЗМІ повідомили про перелом і реакцію "гірників"

Щодня працюємо по три-чотири години з великою інтенсивністю. Сподіваюся, доведемо його до потрібних кондицій за чотири-п'ять тижнів. Зараз ми намагаємося цього досягти, але ніколи не можна знати заздалегідь. Він чудово справляється, я вражений його рівнем і професіоналізмом у психологічному й фізичному плані. Робимо великі кроки, щоб Лассіна набрав форму до кінця сезону. Намагатимемося зробити важливу справу для клубу", – цитує Де Влісхауера офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Траоре перейшов у Шахтар з Аякса влітку 2021 року за 10 мільйонів євро. У вересні 2021-го він отримав важку травму коліна, через яку пропустив більше року. У серпні 2023-го у нього діагностували відрив сухожилля чотириголового м’яза стегна і прооперували у Фінляндії.

До слова, Лассіна був включений у заявку донеччан на Лігу Європи. Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

Як Судаков витратив першу зарплату, проблеми з взуттям, шалений новий контракт