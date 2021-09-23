Галицький колектив не довго залишався без наставника. Новим тренером став іспанський фахівець Карлос Інарехос.

Сьогодні тренерське крісло "левів" стало вакантним після відходу Любомира Вовчука. На його місце прийшов 37-річний Карлос Інарехос, повідомляє офіційний сайт галичан. Він має чимало досвіду за своїми плечима: був викладачем в федерації футболу Іспанії, директором академії Кітве Юнайтед у Замбії, опублікував кілька книжок.

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У статусі тренера встиг попрацювати в Іспанії (Аліканте (U-19), Мурсія, Артахонес), Гібралтарі (Манчестер), Франції (Мюлуз), Кіпрі (Катокопіас і Ерміс), Саудівській Аравії (Аль-Хіляль, Аль-Шабаб) і Катарі (Аль-Аглі). Останнім місцем роботи Карлоса був саудівський Аль-Шабаб, з яким він став віце-чемпіоном. Посприяв цьому Евер Банега, який став лідером у колективі Інарехоса.

Зауважимо, у найближчому поєдинку Другої ліги проти Чернігова саме Карлос Інарехос керуватиме галичанами. Відтак, дебют іспанця відбудеться у неділю, 26 вересня, о 14:00.

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