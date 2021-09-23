Карпати Галич призначили іспанця новим тренером – він ставав віце-чемпіоном Саудівської Аравії
Галицький колектив не довго залишався без наставника. Новим тренером став іспанський фахівець Карлос Інарехос.
Сьогодні тренерське крісло "левів" стало вакантним після відходу Любомира Вовчука. На його місце прийшов 37-річний Карлос Інарехос, повідомляє офіційний сайт галичан. Він має чимало досвіду за своїми плечима: був викладачем в федерації футболу Іспанії, директором академії Кітве Юнайтед у Замбії, опублікував кілька книжок.
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У статусі тренера встиг попрацювати в Іспанії (Аліканте (U-19), Мурсія, Артахонес), Гібралтарі (Манчестер), Франції (Мюлуз), Кіпрі (Катокопіас і Ерміс), Саудівській Аравії (Аль-Хіляль, Аль-Шабаб) і Катарі (Аль-Аглі). Останнім місцем роботи Карлоса був саудівський Аль-Шабаб, з яким він став віце-чемпіоном. Посприяв цьому Евер Банега, який став лідером у колективі Інарехоса.
Зауважимо, у найближчому поєдинку Другої ліги проти Чернігова саме Карлос Інарехос керуватиме галичанами. Відтак, дебют іспанця відбудеться у неділю, 26 вересня, о 14:00.
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