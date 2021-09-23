Сегодня тренерское кресло "львов" стало вакантным после ухода Любомира Вовчука. На его место пришел 37-летний Карлос Инарехос, сообщает официальный сайт галичан. Он имеет немало опыта за плечами: был преподавателем в федерации футбола Испании, директором академии Китве Юнайтед в Замбии, опубликовал несколько книг.

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В статусе тренера успел поработать в Испании (Аликанте (U-19), Мурсия, Артахонес), Гибралтаре (Манчестер), Франции (Мюлуз), Кипре (Катокопиас и Эрмис), Саудовской Аравии (Аль-Хиляль, Аль-Шабаб) и Катаре (Аль-Ахли). Последним местом работы Карлоса был саудовский Аль-Шабаб, с которым он стал вице-чемпионом. Поспособствовал этому и Эвер Банега, который стал лидером в коллективе Инарехоса.

Заметим, что в ближайшем поединке Второй лиги против Чернигова именно Карлос Инарехос будет руководить галичанами. Дебют испанца состоится в воскресенье, 26 сентября, в 14:00.

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