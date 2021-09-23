Карпаты Галич назначили испанца новым тренером – он становился вице-чемпионом Саудовской Аравии
Галицкий коллектив недолго оставался без наставника. Новым тренером стал испанский специалист Карлос Инарехос.
Сегодня тренерское кресло "львов" стало вакантным после ухода Любомира Вовчука. На его место пришел 37-летний Карлос Инарехос, сообщает официальный сайт галичан. Он имеет немало опыта за плечами: был преподавателем в федерации футбола Испании, директором академии Китве Юнайтед в Замбии, опубликовал несколько книг.
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В статусе тренера успел поработать в Испании (Аликанте (U-19), Мурсия, Артахонес), Гибралтаре (Манчестер), Франции (Мюлуз), Кипре (Катокопиас и Эрмис), Саудовской Аравии (Аль-Хиляль, Аль-Шабаб) и Катаре (Аль-Ахли). Последним местом работы Карлоса был саудовский Аль-Шабаб, с которым он стал вице-чемпионом. Поспособствовал этому и Эвер Банега, который стал лидером в коллективе Инарехоса.
Заметим, что в ближайшем поединке Второй лиги против Чернигова именно Карлос Инарехос будет руководить галичанами. Дебют испанца состоится в воскресенье, 26 сентября, в 14:00.
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