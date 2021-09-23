У команді з Галича очікуються зміни на тренерській лаві. Замість Любомира Вовчука місцеві Карпати очолить інший фахівець.

Любомир Вовчук більше не є головним тренером Карпат з Галича. Сьогодні стане відоме ім'я нового наставника. 52-річний Вовчук залишиться в клубі та працюватиме тренером-селекціонером команди, повідомляє офіційний сайт Карпат Галич.

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У сезоні 2020/21 фахівець очолював львівські Карпати, кольори яких захищав як гравець з 1995-го по 2002 рік. Команду з Галича Вовчук очолив перед стартом поточного сезону.

До слова, галицькі Карпати посідають 8 місце у Групі А Другої ліги, набравши 13 очок у 8-ми матчах – 4 перемоги, 1 нічия та 3 поразки. Цікаво, що команда вже двічі програла своїм львівським одноклубникам – 0:1 у Кубку та 0:4 в чемпіонаті. Саме матч у Львові став останнім для Вовчука на посаді головного тренера галичан.

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