"Карпати звернулися у клуб з офіційною пропозицією. Ми провели перемовини, домовилися про підписання. Угода офіційна – зі сплатою всіх податків, максимально прозора. Повідомили гравця, а той – агентів.

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Карпати запросили гравця у Львів, щоб показати базу і провести фінальний раунд перемовин, вони хотіли, щоб гравець почав тренуватись вже з Карпатами. Після екскурсії представники клубів поїхали в офіс, щоб фіналізувати договір. Агент (Микита Швець) забрав гравця, вони поїхали чекати результатів. В підсумку трансферний контракт підписали два клуби, але не гравець, який не з’явився в офісі Карпат впродовж двох днів. Його просто забрали та сховали.

Намагався переконати гравця, що у Карпатах він отримав би набагато кращі умови по заробітній платі та побуту, а ще попрацював би з таким фахівцем, як Мирон Маркевич, та у клубі з єврокубковими амбіціями. А вийшло так, що агенти, які мали допомогти гравцю, зірвали трансфер. Я думаю, від цього програли всі

Наскільки я розумію, агенти розраховували на комісійні. Але Карпати принципово не працюють з агентами. Я за 4,5 роки у футболі не порушив жодної контрактної домовленості. Але в нашому з Годею контракті ніякі бонуси агентам не прописані. Так, ми не реалізували історичний трансфер, але я не люблю піддаватися на шантаж. Те, що вимагала компанія FAMK Group, було неприйнятно. Можете вважати це моєю емоцією, але я з терористами справ та перемовин не веду.

Годя повернувся в U-19. Він – молодець, виконує контракт. Я запитав його: "Як ти міг втратити такий шанс?!". З такими агентами майбутнього у хлопця не буде. Він ще дитина, припустився помилки. Подивимося, чи зрозуміє, що йому пошкодили кар’єру

Ні про що не шкодую. Трохи почистили ауру та оточення. Отримали корисний досвід. Рухаємось далі. Підняли ще одну важливу тему для українського футболу. І обіцяю вам, не останню", – сказав Надєїн в коментарі ТаТоТаке.

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