Чижевський: Не засуджую Санжара, але я б так, напевно, не вчинив

Колишній наставник Карпат пригадав своє звільнення з львівського клубу і швидке призначення нового тренера – Романа Санжара.

"Мені сказали, що команда не грає в агресивний футбол. Що немає дисципліни, взагалі нічого немає. Що немає малюнку гри. Для мене це стало ударом – почути такі слова. Але мусів це сприйняти, бо є власник клубу, який приймає рішення, а я – найманий працівник.

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Я, напевно, не вчинив би так, як Санжар. Якби мене звільнили, і через якийсь час, коли обов’язки виконував помічник, приїхав новий головний тренер – так було б правильно. Але коли я читаю, що мене ще не звільнили, а люди вже їдуть… Зрозуміло – їдуть не просто так. Але я не засуджую Романа Санжара. Він пропустив один рік – йому хочеться працювати. Це нормальне явище, і я не маю до нього претензій.

Він мені пояснював, що ніколи б так не вчинив і не приїхав би, але, наскільки я знаю, він перебував на стадіоні вже на матчі з Маріуполем. Знаєте, кожна людина відповідає сама за себе. У мене претензій немає, а все інше запитуйте вже у нього.

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Зрозумійте мене: я звик людям довіряти. У мене не було думок, що він приїхав сюди з нечесними намірами. Я людям вірю, але кажу ще раз: за свої слова потрібно відповідати", – розповів Чижевський.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати

Джерело: Футбол 24