Карпати у дебютному матчі Санжара здобули перемогу над учасником групового етапу Ліги Європи

Львівський клуб вдало розпочав свої виступи під керівництвом нового головного тренера.

Товариський матч

ЧФР Клуж – Карпати – 0:1

Склад Карпат: Підківка (Кудрик), Войковіч (Вербний), Кльоц (Притула), Бойчук, Назарина (Толочко), Якімець, Грисьо (Лейоус), Слива, Веремієнко (Ковтун), Вакуленко, Діогу (Лях).

Гол: Діогу

Матч "левів" проти чемпіона Румунії відбувся за незвичною схемою – чотири тайми по 30 хвилин. Гості повели в рахунку завдяки вдалим діям літнього новачка команди Жоау Діогу. Бразилець з центра поля втік від захисників суперника та влучно пробив з гострого кута у дальню "шістку" воріт Клужа. Карпати продовжували впевнено діяти в захисті і намагалися створити гостроту під час швидких контратак. "Леви" неодноразово могли подвоїти свою перевагу, а от румунський гранд так і не створив проблем для оборони гостей.

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1:0 – Роман Санжар впевнено дебютує на тренерському містку галичан у спарингу проти статусного суперника, який зіграє в груповому етапі цьогорічної Ліги Європи.

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Варто відзначити і благодійну ціль звітного поєдинку – кошти від продажу квитків будуть передані на лікування дівчинки Александри, яка народилася з рідкісною вадою: у неї немає слухових каналів