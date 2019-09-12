Булеца: Хотілося б отримувати більше ігрового часу

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Булеца поділився очікуваннями від матчу 7-го туру УПЛ проти Олександрії.

"Звичайно, хочеться більше грати. Вважаю, що набрав оптимальних кондицій, тому хочеться проводити ще більше ігрового часу на полі.

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Олександрія – один із лідерів українського чемпіонату останніх років, тому, звичайно, нам буде непросто. Але, думаю, що і у нас на таку гру настрій буде божевільним. Як і говорив нам головний тренер, у суперника дуже швидкі флангові гравці, крім того не можна буде помилятися в центрі поля, щоб не привозити собі контратаки", – розповів Булеца в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, матч Олександрія – СК Дніпро-1 відбудеться 14-го вересня, початок гри о 14:00.

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