Ворскла підсилилась вихованцем Барселони

Полтавська Ворскла підписала контракт із екс-захисником іспанської Барселони та англійського Ліверпуля Хуаном Мануелем Реєм.

Переговори щодо цього трансферу тривали чотири місяці. Попереднім клубом зіркового новобранця полтавців був титулований англійський Ліверпуль, де Хуан Мануель був одним із лідерів команди U-23. Із 1 липня іспанець став вільним агентом.

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22-річний гравець виступатиме у Ворсклі у футболці під 3-м номером, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Варто відзначити, що Хуан Мануель Гарсія Рей – вихованець каталонської Барселони, капітан команд кількох вікових груп, а також володар кубка Юнацької ліги УЄФА сезону 2013/14.

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