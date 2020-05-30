Карпати – Маріуполь: Павелко прокоментував перенесення матчу, пославшись на німецький досвід

Президент УАФ Андрій Павелко висловився щодо ситуації зі скасуванням поєдинку в чемпіонаті України через COVID-19.

"Ми маємо інформацію, що два гравці Карпат і співробітник клубу інфіковані коронавірусом. У понеділок львівська команда пройде повторне тестування, після чого будемо приймати рішення.

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Є наш комітет, який разом з МОЗ уважно вивчить ситуацію, плюс делегат УАФ на місці все детально вивчає. У Німеччині було подібне, і там вже мають досвід, як діяти у таких випадках.

Звичайно, факт того, що у зараженні коронавірусом у Карпатах підозрюються шестеро людей, виходить за рамки медичного протоколу. Однак, Карпати зв'язалися з представниками Маріуполя, повідомили про цю ситуацію, і азовський клуб не протестуватиме проти перенесення матчу", – зазначив Павелко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перенесення матчу 24-го туру між азовською командою і Карпатами на невизначений термін. Тестування на коронавірус виявило у львівському клубі кількох інфікованих і "зелено-білі" пішли на карантин.

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