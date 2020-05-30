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Карпаты – Мариуполь: Павелко прокомментировал перенос матча, сославшись на немецкий опыт

15:26 69 Читати українською
Карпаты – Мариуполь: Павелко прокомментировал перенос матча, сославшись на немецкий опыт
Андрей Павелко / Фото из открытых источников

Президент УАФ Андрей Павелко высказался относительно ситуации с отменой поединка в чемпионате Украины из-за COVID-19.

"Мы имеем информацию, что два игрока Карпат и сотрудник клуба инфицированы коронавирусом. В понедельник львовская команда пройдет повторное тестирование, после чего будем принимать решение.

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Есть наш комитет, который вместе с МОЗ внимательно изучит ситуацию, плюс делегат УАФ на месте все детально изучает. В Германии уже было такое, и там уже имеют опыт, как действовать в подобных случаях.

Конечно, факт того, что в заражении коронавирусом в Карпатах в целом подозреваются шесть человек, выходит за рамки медицинского протокола. Однако, Карпаты связались с представителями Мариуполя, сообщили об этой ситуации, и Мариуполь не будет протестовать против переноса матча", – отметил Павелко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, сегодня стало известно о переносе матча 24-го тура между азовской командой и Карпатами на неопределенный срок. Тестирование на коронавирус выявило во львовском клубе нескольких инфицированных и "зелено-белые" ушли на карантин.

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Теги
Мариуполь Мариуполь УАФ Андрей Павелко коронавирус Карпаты Карпаты
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