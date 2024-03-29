Перша ліга 2023/24, 2-й тур. Чемпіонська група.

ФСК Маріуполь – Прикарпаття – 1:1

Голи: Зубков, 10 – Швець, 16

Карпати – Вікторія – 1:0

Гол: Костенко, 6

Лівий берег – Агробізнес – 3:0

Голи: Войцеховський, 3, Астахов, 17, Мисик, 65

Група на вибування

Поділля – Кремінь – 3:1

Голи: Савчук, 27, Боженар, 56, Куліш, 63 – Глоба, 9

ФСК Маріуполь розійшовся миром з Прикарпаттям. Обидва голи були забиті ще в першому таймі – Зубков відкрив рахунок на 10-й хвилині, а Швець на 16-й зробив його нічийним.

Новачок Карпат вилетів до кінця сезону і не поїде на Олімпіаду – він не зіграв жодної секунди після переходу з Шахтаря

Карпати мінімально перемогли Вікторію. Костенко вже на 6-й хвилині забив, як виявилось, переможний гол – Ян отримав м'яч на чужій половині після вкидання ауту, трохи протягнув сферу та пробив у нижній кут. Ще в одній грі чемпіонської групи Лівий берег розбив Агробізнес – Войцеховський, Астахов та Мисик оформили легку перемогу.

А в групі на вибування Поділля не зазнало проблем у зустрічі з Кременем. Глоба вивів гостей вперед вже на 9-й хвилині, але Савчук, Боженар та Куліш принесли перемогу команді з Хмельницького.