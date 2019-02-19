"Кардіфф намагається зганьбити мене в історії із смертю Сали", – агент загиблого форварда

Агент загиблого форварда Кардіффа Еміліано Сали звинуватив валлійський клуб у наклепі.

Віллі Маккей, який представляв інтереси загиблого Еміліано Сали, та якого називають одним із організаторів трагічного перельоту виступив із різкою критикою Кардіффа.

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"Кардіфф намагається зганьбити мене. Тому я буду вживати відповідних заходів.

Я був на похоронах Сали. Навіть не знав, як буду там виглядати, позаяк мене представляють в цій історії монстром. Кардіфф використовує засоби масової інформації для того, щоб мене представити винуватцем організації перельоту Сали, так як я легка мішень. Генеральний директор Кардіффа просто маріонетка власника клубу.

Я готовий відкрито знову озвучити все, що говорю, щоб протистояти версії Кардіффа", – цитує Віллі Маккея L'Equipe.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Салі.

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