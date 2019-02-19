"Кардифф пытается опорочить меня в истории со смертью Салы", – агент погибшего форварда

Агент погибшего форварда Кардиффа Эмилиано Салы обвинил валлийский клуб в клевете.

Вилли Маккей, который представлял интересы погибшего Эмилиано Салы, и которого называют одним из организаторов трагического перелета выступил с резкой критикой Кардиффа.

В Аргентине состоялись похороны Салы – тренер Кардиффа почтил память игрока, который так и не сыграл за валлийский клуб

"Кардифф пытается опорочить меня. Поэтому я буду принимать соответствующие меры.

Я был на похоронах Салы. Даже не знал, как буду там выглядеть, так как меня представляют в этой истории монстром. Кардифф использует средства массовой информации для того, чтобы меня представить виновником организации перелета Салы, так как я легкая мишень. Генеральный директор Кардиффа просто марионетка владельца клуба.

Я готов открыто вновь озвучить все, что говорю, чтобы противостоять версии Кардиффа", – цитирует Вилли Маккея L'Equipe.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн ​​евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Сале.

Поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – футболист найден мертвым и похоронен, тело пилота не нашли