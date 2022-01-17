Як відомо, сьогодні делегація Динамо вирушила на перший тренувальний збір до Іспанії. Серед тих, хто полетів на підготовку до другої частини сезону, не було одразу кількох гравців основи. Зокрема, до списку обраних не потрапили Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Ілля Шкурін, Ерік Рамірес і Денис Попов.

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За інформацією Динамоманії, трьоє з вищезгаданих – Караваєв, Забарний і Шкурін – здали позитивні тести на COVID-19 і були ізольовані від команди. Рамірес готується до двох найближчих матчів збірної Венесуели, які пройдуть 29 січня і 2 лютого, а Попов продовжує реабілітацію після травми, отриманої в першому офіційному матчі сезону. Найімовірніше, ці футболісти приєднаються до команди вже під час другого тренувального збору, який пройде у Туреччині.

Нагадаємо, в Іспанії Динамо працюватиме до 27 січня.

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