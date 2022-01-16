Оборонець киян Володимир Костевич ніяк не може оговтатись від серйозних пошкоджень.

29-річний українець пошкодив меніск, на нього чекає дуже тривале відновлення, стверджує Meta-ratings.

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Влітку Рух орендував Костевича в Динамо, але у першій частині сезону 2021/22 оборонець не провів жодної хвилини на футбольному полі і лише двічі опинявся у заявці львів'ян. Оренда вже завершилась, а тому поки складно говорити, де Володимир продовжить свою кар'єру.

Нагадаємо, Костевич перебрався в Динамо у жовтні 2020-го. Востаннє він брав участь в офіційному матчі ще в липні того року.

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