Стало известно, почему "бело-синие" улетели в Испанию без нескольких своих лидеров.

Как известно, сегодня делегация Динамо отправилась на первый тренировочный сбор в Испанию. Среди тех, кто полетел на подготовку ко второй части сезона, не было сразу нескольких игроков основы. В частности, в список избранных не попали Александр Караваев, Илья Забарный, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Денис Попов.

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По информации Динамомании, трое из вышеупомянутых – Караваев, Забарный и Шкурин – сдали положительные тесты на COVID-19 и были изолированы от команды. Рамирес готовится к двум ближайшим матчам сборной Венесуэлы, которые пройдут 29 января и 2 февраля, а Попов продолжает реабилитацию после травмы, полученной в первом официальном матче сезона. Скорее всего эти футболисты присоединятся к команде уже во время второго тренировочного сбора, который пройдет в Турции.

Напомним, в Испании Динамо будет работать до 27 января.

Без Рамиреса и трех лидеров, но с Бесединым – Динамо отправилось на первый сбор в Испанию