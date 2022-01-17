Сьогодні, 17 січня, Динамо розпочинає перший із трьох зимових зборів, який відбудеться в Іспанії, у провінції Аліканте. "Біло-сині" вже прибули до аеропорту Бориспіль і готуються до вильоту, який заплановано на 9:00, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Костевич знову отримав важку травму – захисник Динамо не грає вже півтора року

Румунський наставник команди Мірча Луческу взяв з собою 29 виконавців.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.

Захисники: Артем Шабанов, Олександр Тимчик, Микита Бурда, Томаш Кендзьора, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота, Антон Боль.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Богдан Лєднєв, Денис Гармаш, Вітінью, Віталій Буяльський, Денис Антюх, Назар Волошин, Володимир Бражко.

Нападники: Артем Бєсєдін, Владислав Супряга, Владислав Кулач.

Впадає у вічі відсутність Олександра Караваєва, Еріка Раміреса, Іллі Забарного, Іллі Шкуріна та Дениса Попова, однак, як зазначає прес-служба клубу, решта гравців першої команди приєднаються до підготовки пізніше. Ймовірно, Рамірес пропустить збір через виклик до збірної Венесуели, яка зіграє проти Болівії (29 січня) та Уругваю (1 лютого) у кваліфікації ЧС-2022. Денис Попов продовжує відновлення після травми. Вже у день прильоту кияни проведуть перше тренування.

Нагадаємо, іспанський збір триватиме 10 днів. Там кияни проведуть 4 спаринги.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа