Караваєв відсвяткував гол у ворота Ворскли у стилі Мбаппе

Хавбек Зорі Олександр Караваєв прокоментував своє святкування голу у ворота Ворскли.

"Я просто радів, і захотілося чогось такого. А мені подобається Мбаппе, і те, що він в такому юному віці вже є лідером – і в клубі, і в збірній. І на емоціях захотілося відсвяткувати гол в його стилі.

Караваєв – найкращий гравець 20 туру УПЛ

Чи стане це тепер традицією? Не знаю, головне – забивати, а там вже подивимося", – передає слова Олександра Караваєва "Сегодня".

Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у 20 турі УПЛ Зоря приймала Ворсклу, підопічні Вернидуба перемогли з рахунком 3:0, а останній гол забив Олександр Караваєв.