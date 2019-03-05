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Караваєв відсвяткував гол у ворота Ворскли у стилі Мбаппе

00:10 96 Читать на русском
Караваєв відсвяткував гол у ворота Ворскли у стилі Мбаппе
Олександр Караваєв / Фото з соцмереж

Хавбек Зорі Олександр Караваєв прокоментував своє святкування голу у ворота Ворскли.

46’ Сілас
62’ Артем Громов
77’ Олександр Караваєв
 

"Я просто радів, і захотілося чогось такого. А мені подобається Мбаппе, і те, що він в такому юному віці вже є лідером – і в клубі, і в збірній. І на емоціях захотілося відсвяткувати гол в його стилі.

Караваєв – найкращий гравець 20 туру УПЛ

Чи стане це тепер традицією? Не знаю, головне – забивати, а там вже подивимося", – передає слова Олександра Караваєва "Сегодня".

Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у 20 турі УПЛ Зоря приймала Ворсклу, підопічні Вернидуба перемогли з рахунком 3:0, а останній гол забив Олександр Караваєв.

Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв Зоря Зоря Відеоновини Зоря - Ворскла
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