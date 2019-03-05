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Караваев отпраздновал гол в ворота Ворсклы в стиле Мбаппе

00:10 16 Читати українською
Караваев отпраздновал гол в ворота Ворсклы в стиле Мбаппе
Александр Караваев / Фото из соцсетей

Хавбек Зари Александр Караваев прокомментировал свое празднование гола в ворота Ворсклы.

46’ Силас
62’ Артём Громов
77’ Александр Караваев
 

"Я просто радовался, и захотелось чего-то такого. А мне нравится Мбаппе, и то, что он в таком юном возрасте уже является лидером – и в клубе, и в сборной. И на эмоциях захотелось отпраздновать гол в его стиле.

Караваев – лучший игрок 20 тура УПЛ

Станет ли это теперь традицией? Не знаю, главное – забивать, а там уже посмотрим", – передает слова Александра Караваева "Сегодня".

Заря – Ворскла – 3:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, в 20 туре УПЛ Заря принимала Ворсклу, подопечные Вернидуба победили со счетом 3:0, а последний гол забил Александр Караваев.

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Александр Караваев Александр Караваев Заря Заря Видеоновости Заря - Ворскла
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