Караваев отпраздновал гол в ворота Ворсклы в стиле Мбаппе

Хавбек Зари Александр Караваев прокомментировал свое празднование гола в ворота Ворсклы.

"Я просто радовался, и захотелось чего-то такого. А мне нравится Мбаппе, и то, что он в таком юном возрасте уже является лидером – и в клубе, и в сборной. И на эмоциях захотелось отпраздновать гол в его стиле.

Караваев – лучший игрок 20 тура УПЛ

Станет ли это теперь традицией? Не знаю, главное – забивать, а там уже посмотрим", – передает слова Александра Караваева "Сегодня".

Заря – Ворскла – 3:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, в 20 туре УПЛ Заря принимала Ворсклу, подопечные Вернидуба победили со счетом 3:0, а последний гол забил Александр Караваев.