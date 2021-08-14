Захисник Динамо Олександр Караваєв не бачить проблем у тому, що команда грає по два матчі на тиждень.

"Якщо порівняти з нашим графіком у минулому сезоні, то нічого нового. Ми розуміємо, що група Ліги чемпіонів стартує лише з вересня. Так, зараз могли б готуватися до ігор у тижневому циклі, але тоді зі стартом ЛЧ довелося б знову перебудуватися в інший режим.

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Опираючись на свій досвід, Луческу зробив так, щоб ми грали товариські матчі. Але не просто товариські матчі, а з командами рівня Ліги чемпіонів. Це дуже важливо. Так, ми менше перебуваємо з сім'ями, але це лише плюс для гравців.

Відсутність Луческу – це ще більша відповідальність для нас. Завжди потрібно грати для уболівальників, для рідних і близьких, для президента, а тепер ще й хорошими результатами потрібно покращувати настрій Містеру. Також і нашим травмованим гравцям, які не можуть нам допомогти на полі", – сказав Караваєв у ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

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