Защитник Динамо Александр Караваев не видит проблем в том, что команда играет по два матча в неделю.

"Если сравнить с нашим графиком в прошлом сезоне, то ничего нового. Мы понимаем, что группа Лиги чемпионов стартует только в сентябре. Да, сейчас могли бы готовиться к играм в недельном цикле, но тогда со стартом ЛЧ пришлось бы снова перестроиться в другой режим.

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Опираясь на свой опыт, Луческу сделал так, чтобы мы играли товарищеские матчи. Но не просто товарищеские матчи, а с командами уровня Лиги чемпионов. Это очень важно. Да, мы меньше находимся с семьями, но это только плюс для игроков.

Отсутствие Луческу – это еще большая ответственность для нас. Всегда нужно играть для болельщиков, для родных и близких, для президента, а теперь еще и хорошими результатами нужно улучшать настроение Мистеру. Также и нашим травмированным игрокам, которые не могут помочь на поле", – сказал Караваев в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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