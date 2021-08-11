Динамо виграло перші два матчі чемпіонату, а сьогодні скористалося осічкою Шахтаря та очолило турнірну таблицю УПЛ. Кияни в перенесеному поєдинку першого туру зустрічалися із зібраним нашвидкуруч Минаєм, який в останній момент замінив у еліті Олімпік. Динамо перемогло і зі 100-відсотковими показниками стало лідером УПЛ.

Рамірес ефектно дебютував за Динамо – гол+пас вже у першому таймі матчу з Минаєм

Дебют мрії для Раміреса з голом і асистом

У стартовому складі Динамо дебютував венесуельський форвард Ерік Рамірес. Новачок вийшов на вістрі атаки "біло-синіх" і відразу запалив. Було помітно, що Раміресу бракує взаєморозуміння з партнерами, але це ж прем'єрна гра. Він все компенсував величезним старанням і ще до перерви почав підлаштовуватися під команду.

Першу нагоду Ерік змарнував – не реалізував вихід сам на сам з голкіпером. Однак дуже швидко реабілітувався, асистувавши Буяльському. Венесуелець у дотик приборкав пас Миколенка, а Буяльський елегантно закинув у дальній кут. Можливо, трішки випадковий асист від Раміреса, а головні овації заслужив Віталій, але відкривання форварда в цьому епізоді потрібно відзначити.

Під завісу першого тайму Рамірес додав до результативної передачі дебютний гол за Динамо. Тепер він не мав жодного права змарнувати момент, який йому організували Буяльський і Караваєв. Українці вивели Еріка на порожні ворота. По перерві Рамірес хотів віддячити, однак Циганков з його пасу не забив.

Колега поділився хорошою асоціацією – Рамірес стилем і фактурою нагадує Яремчука. Окрім безпосередніх обов'язків бомбардира, венесуелець сподобався настирливістю в пресингу, вмінням зачепитися за м'яч і тим, що протягом всіх 60 хвилин зберігав концентрацію.

Солідне Динамо з Буяльським на чолі

Важко оцінювати гру чинного чемпіона на фоні Миная. Закарпатці показали кілька непоганих розіграшів, але зовсім нічого не створили. Натомість часто втрачали м'яч у простих ситуаціях і пропускали швидкі атаки. А Динамо прекрасно вибігало на чужі ворота, використовуючи вільний простір.

Абсолютний MVP – Буяльський. Віталій з відривом найкращий динамівець на цей момент. Шикарні відкривання, тонкі передачі. Буяльський добре відчуває гру та партнерів, дає динаміку та приймає нестандартні рішення. У Віталія гол, передгольова передача та ще маса пасів під удар – Караваєв і Забарний могли забивати з його кросів.

Варто відзначити багатьох футболістів Динамо, тому коротко. Передачі з глибини від Сироти стають дедалі кращими. Пристойний матч видав Миколенко, який не так часто ходив вперед, але добре розвивав атаки. Циганков набирає форму і генерує гостроту, але в окремих епізодах від капітана хотілося більше командної гри.

Пенсіонерський футбол Селезньова

Селезньов на полі – мінус один гравець для Миная. Ні швидкості, ні спритності, ні славнозвісної "гри на досвіді". Нічого. Євген тільки те й робив, що "піхав" партнерам і дискутував з Кобіним. А тренер постійно нагадував ветерану, що треба хоча б позначати пресинг і повертатися за лінію м'яча.

Селезньов труськом пересувався по полю, кілька разів зустрівся з м'ячем, але реального впливу на ігрові події не мав. Видно, що йому не вистачає сил. Оборона Динамо без особливих зусиль нейтралізувала головну зірку суперника. Наслідок – у Миная два удари за матч.

Зоря – Динамо: нестабільна крутість киян, провальний успіх "біло-синіх" по перерві та тотальна невиразність "мужиків"