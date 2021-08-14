Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі не зможе розраховувати на найсильніший склад у матчі з Динамо.

Як відомо, напередодні Динамо полетіло в Італію без Мірчі Луческу та Віталія Миколенка. Інтер також не зміг уникнути втрат. Товариську зустріч пропустять дві зірки нападу, повідомляє internews24. Йдеться про Алексіса Санчеса та Лаутаро Мартінеса.

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До слова, вже сьогодні, 14 серпня, Динамо проведе товариський поєдинок з міланським Інтером, який є чинним чемпіоном Італії. Стартовий свисток на арені U-Power Stadium у Монці пролунає о 19:30.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу вже стартували в УПЛ, захопивши лідерство після трьох зіграних турів. Водночас Інтер лише продовжує підготовку, перший офіційний поєдинок команда Сімоне Індзагі проведе 21 серпня проти Дженоа.

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