"На тренуваннях і в побуті Шовковський може щось підказати і щось розповісти. Він дуже нас налаштовує в емоційному плані. Усі знають його як дуже розумну людину, яка може з тобою поговорити про ментальність чи про психологію.

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Вважаю, що емоційний та психологічний стан – це дуже важливо для футболіста. Можуть бути помилки, але якщо ти будеш готовий до будь-яких викликів, ти зможеш зробити все", – сказав Караваєв в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Олександр Шовковський очолив Динамо після звільнення Мірчі Луческу. Під його керівництвом кияни встигли провести шість офіційних матчів, вигравши їх усі.

Динамо мінімально обіграло Чорноморець – привоз воротаря одеситів приніс вже шосту поспіль перемогу киянам в УПЛ