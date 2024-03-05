Караваєв розповів, на чому акцентує Шовковський в роботі з гравцями Динамо поза межами футбольного поля
Захисник Динамо Олександр Караваєв висловився про роботу під керівництвом Олександра Шовковського.
"На тренуваннях і в побуті Шовковський може щось підказати і щось розповісти. Він дуже нас налаштовує в емоційному плані. Усі знають його як дуже розумну людину, яка може з тобою поговорити про ментальність чи про психологію.
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Вважаю, що емоційний та психологічний стан – це дуже важливо для футболіста. Можуть бути помилки, але якщо ти будеш готовий до будь-яких викликів, ти зможеш зробити все", – сказав Караваєв в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, Олександр Шовковський очолив Динамо після звільнення Мірчі Луческу. Під його керівництвом кияни встигли провести шість офіційних матчів, вигравши їх усі.
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