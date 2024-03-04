"Адаптація в Динамо проходила тяжко, як і в Зорі. Знадобився десь рік. Спершу на емоціях все було добре. Потім емоції закінчилися, не було результату і виникла психологічна яма, було дуже тяжко з неї вибиратися.

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В мене жодного разу не було діалогу з Луческу. Можливо, це зіграло якусь роль. Сказати тяжко. Я багато це все аналізував і копався в собі. Читав багато про себе в інтернеті. Вперше в житті зустрівся з таким. Розумів, що в Динамо одразу чекають результату.

Зараз мені набагато краще. В мене є діалог з головним тренером, я розумію, що він від мене хоче в тій або іншій ситуації. Маю більше свободи на полі, а не як було в Луческу – тільки так і ніяк інакше. Тепер в мене більш "плаваюча" позиція. Це мені ближче. Я розумію свій рівень, знаю, що є футболісти, які сильніше за мене. І знаю, що я можу більше", – поділився Кабаєв у коментарі УПЛ ТБ.

Зазначимо, що Владислав провів за Динамо 13 матчів у цьому сезоні, в яких відзначився 2 голами та асистом.

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