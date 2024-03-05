"На тренировках и в быту Шовковский может что-то подсказать и что-то рассказать. Он очень нас настраивает в эмоциональном плане. Все знают его как очень умного человека, который может с тобой поговорить о ментальности или о психологии.

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Считаю, что эмоциональное и психологическое состояние – это очень важно для футболиста. Могут быть ошибки, но если ты будешь готов к любым вызовам, ты сможешь сделать все", – сказал Караваев в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Александр Шовковский возглавил Динамо после увольнения Мирчи Луческу. Под его руководством киевляне успели провести шесть официальных матчей, выиграв их все.

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