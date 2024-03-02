Динамо перемогло Чорноморець у поєдинку 19-го туру УПЛ, який відбувся 2 березня 2024 року. Читайте звіт про гру Динамо – Чорноморець на "Футбол 24".

Динамо почало весняну частину УПЛ з впевненої перемоги над Металістом 1925, а Чорноморець вимучив нічию у грі з Оболоні. Вже в дебюті гри кияни могли повести в рахунку, але Шапаренко метрів з 14 пробив трохи повз дальній кут. На 5-й хвилині Варакута здійснив подвійний сейв: спочатку відбив потужний удар Шепелєва, а після зумів заблокувати добивання Ваната.

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Чорноморець відповів ударами Васильєва та Ієде. Перший не був проблемним для Бущана, а от з другим воротар "біло-синіх" впорався з проблемами. Ванат в середині першого тайму мав ще одну шикарну нагоду: форвард підрізав м'яч після навісу Шапаренка з кутового, але влучив у поперечку.

А на 37-й хвилині Динамо повело в рахунку. Волошин вирішив зміститись з правого флангу та потужно пробив, а Варакута невдало зіграв та відбив м'яч так, що він полетів далі і влучив у стійку, а Шепелєв першим встиг на добивання.

На старті другого тайму Чорноморець активніше виглядав біля чужих воріт, але створював лише напівмоменти. Ієде класно обіграв Михавка, але пробив прямо в руки Бущану. Динамо знову перехопило ініціативу, а Шепелєв отримав супершанс – пробивав з 14-ти метрів, але відправив м'яч значно вище воріт. Бражко гарматним ударом поцілив у стійку – Варакута навіть не зреагував.

В останні хвилини моментів майже не виникало – Динамо засушило гру біля власних воріт та не спішило створювати небезпеку супернику. Лише на 90-й хвилині Супряга після виходу на заміну міг подвоїти перевагу, але Варакута потягнув його удар у нижній кут з-за меж штрафного. В підсумку, кияни втримали перемогу.

Таким чином, Динамо набрало 34 очки та піднялось на 3-тє місце, обігнавши Полісся (кияни мають 3 гри в запасі). Чорноморець з 23 пунктами залишився дев'ятим.

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