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Караваєв прокоментував розгромну перемогу Динамо в останньому контрольному матчі

08:25 - Читать на русском
Караваєв прокоментував розгромну перемогу Динамо в останньому контрольному матчі
Олександр Караваєв / фото: ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився враженнями від контрольного поєдинку з Поліссям (5:1).

Товариські матчі
Динамо
5
5 : 1
1
Полісся
17:00 15:08:2020
завершено
 

"Суперник сьогодні у нас був досить хороший, не бив м'яч уперед просто так, намагався його тримати, грати у комбінаційний футбол. А ми намагалися робити усе, що повинні, і багато з того, що від нас вимагає головний тренер, виходило, причому досить непогано.

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Думаю, у фізичному плані ми вже повністю готові, оскільки кожен день виконуємо дуже хорошу роботу на футбольному полі. Усі тренерські задумки, які нам прищеплюють, нам подобаються, всіх це влаштовує. Ми стараємося їх виконувати і поступово набираємо оптимальну форму.

Що казав Луческу після матчу? Сказав, що ми молодці, оскільки дотримувалися плану на гру, який був потрібний, намагалися виконувати на полі те, що просили тренери, а також за ті моменти, які добре виходили під час гри.

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Стартовий склад на матч з Поліссям – це орієнтовно стартовий склад на майбутні офіційні поєдинки? Думаю, це лише припущення. Кожен може припускати і мати свою думку. Тренери нам завжди кажуть, що попереду у нас дуже багато ігор: і в чемпіонаті, і в кваліфікації Ліги чемпіонів, і за збірну, словом, графік дуже щільний, тому потрібні усі футболісти, які є в обоймі, щоб забезпечувати командний результат.

Одні і ті ж виконавці не зможуть грати постійно, оскільки буде накопичуватися втома. Завжди повинна бути ротація. Зараз у нас здорова конкуренція, у всіх очі горять, кожен хоче грати в основному складі", – поділився Караваєв в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо розгромило Полісся в останньому контрольному матчі (5:1) перед початком чемпіонату України 2020/21.

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Мірча Мірча Луческу Динамо - Полісся Олександр Олександр Караваєв Динамо Динамо
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