Динамо – Полісся – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Товариський матч 15 серпня 2020

Динамо – Полісся – 5:1

Голи: Супряга, 12, 37, Буяльський, 24, Шапаренко, 45+1, Дуелунд, 78 – Галенко, 52

Вже на 12 хвилині Супряга скористався нерішучістю захисників та з гострого кута відкрив рахунок в матчі. Трохи пізніше форвард асистував Буяльському. Перед перервою Владислав реалізував вихід віч-на-віч, а закрив перший тайм Шапаренко розкішним ударом зі штрафного.

Динамо розбомбило Полісся у третьому матчі Луческу – Супряга організував 3 голи, шедевр Шапаренка

Майже одразу по перерві Галенко забив гол престижу, вдало зігравши на добиванні. Однак, останнє слово було за Динамо – Дуелунд з меж штрафного розвів по кутах голкіпера та м'яч з передачі Соля.