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Динамо – Полісся – 5:1 – відео голів та огляд матчу

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Динамо – Полісся – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Полісся – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо розтрощило Полісся у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Полісся на "Футбол 24".

Товариські матчі
Динамо
5
5 : 1
1
Полісся
17:00 15:08:2020
завершено
 

Товариський матч 15 серпня 2020

Динамо – Полісся – 5:1

Голи: Супряга, 12, 37, Буяльський, 24, Шапаренко, 45+1, Дуелунд, 78 – Галенко, 52

Вже на 12 хвилині Супряга скористався нерішучістю захисників та з гострого кута відкрив рахунок в матчі. Трохи пізніше форвард асистував Буяльському. Перед перервою Владислав реалізував вихід віч-на-віч, а закрив перший тайм Шапаренко розкішним ударом зі штрафного.

Динамо розбомбило Полісся у третьому матчі Луческу – Супряга організував 3 голи, шедевр Шапаренка

Майже одразу по перерві Галенко забив гол престижу, вдало зігравши на добиванні. Однак, останнє слово було за Динамо – Дуелунд з меж штрафного розвів по кутах голкіпера та м'яч з передачі Соля.

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Теги
Динамо Динамо Владислав Владислав Супряга Товариські матчі Відеоновини Динамо - Полісся Полісся Полісся
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