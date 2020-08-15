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Динамо може підписати Селезньова, – ЗМІ

19:04 - Читать на русском
Динамо може підписати Селезньова, – ЗМІ
Євген Селезньов / фото ФК Бурсаспор

Київське Динамо продовжує роботу на трансферному ринку після приходу Мірчі Луческу на посаду головного тренера.

Мірча Луческу бажає підсилити склад Динамо Євгеном Селезньовим, інформує ТаТоТаке.

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Румунський фахівець вже двічі запрошував українського форварда в Шахтар, а тому може запросити його до київського клубу. Цікаво, що за інформацією Transfermarkt, Селезньов перебуває в статусі вільного агента з 4 серпня.

До слова, нападник провів у складі Бурсаспора 28 матчів у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 10 голів та 2 асисти.

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Головне Євген Євген Селезньов Динамо Динамо Трансфери Мірча Мірча Луческу Трансфери Динамо Київ
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