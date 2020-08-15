Динамо може підписати Селезньова, – ЗМІ

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Динамо намагалось придбати кандидата у збірну України – киян відлякала цінаУкраїна — 18:33 1329
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Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон у Лізі чемпіонів може спричинити відхід легендЛіга чемпіонів — 16:55 1633
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