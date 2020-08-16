Караваев прокомментировал разгромную победу Динамо в последнем контрольном матче

"Соперник сегодня у нас был достаточно хороший, не бил мяч вперед просто так, пытался его держать, играть в комбинационный футбол. А мы пытались делать все, что должны, и многое из того, что от нас требует главный тренер, получалось, причем довольно неплохо.

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Думаю, в физическом плане мы уже полностью готовы, поскольку каждый день выполняем очень хорошую работу на футбольном поле. Все тренерские задумки, которые нам прививают нам нравятся, всех это устраивает. Мы стараемся их выполнять и постепенно набираем оптимальную форму.

Что говорил Луческу после матча? Сказал, что мы молодцы, поскольку придерживались плана на игру, который был нужен, старались выполнять на поле то, что просили тренеры, а также за те моменты, которые хорошо выходили во время игры.

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Стартовый состав на матч с Полесьем – это ориентировочно стартовый состав на предстоящие официальные поединки? Думаю, это лишь предположение. Каждый может предполагать и иметь свое мнение. Тренеры нам всегда говорят, что впереди у нас очень много игр: и в чемпионате, и в квалификации Лиги чемпионов, и за сборную, словом, график очень плотный, поэтому нужны все футболисты, которые есть в обойме, чтобы обеспечивать командный результат.

Одни и те же исполнители не смогут играть постоянно, поскольку будет накапливаться усталость. Всегда должна быть ротация. Сейчас у нас здоровая конкуренция, во всех глаза горят, каждый хочет играть в основном составе", – поделился Караваев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо разгромило Полесья в последнем контрольном матче (5:1) перед началом чемпионата Украины 2020/21.

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