"Чи буває, що Луческу може з нами пожартувати, підколоти когось із гравців? Дуже часто. Він добре відчуває гравців і знає, в який момент потрібно розрядити обстановку.

Суркісу знадобилося 20 секунд, щоб переконати Караваєва перейти в Динамо

Містер нам не "пхає", він більше вимагає: "Якщо я вам говорю про це голосно або часто, то це тому, що я хочу донести до вас свої вимоги, щоб ви якомога швидше почали їх виконувати".

У свою чергу, він робить це для того, щоб ми росли як футболісти. У Луческу є велике бажання, щоб молоді футболісти прогресували і скоріше виходили на вищий рівень", – цитує Караваєва Фокус.

Нагадаємо, Луческу пропустив останні матчі Динамо через операцію, тренер киян продовжує залишатись під наглядом лікарів.

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