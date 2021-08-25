"Бывает ли, что Луческу может с нами пошутить, подколоть кого-то из игроков? Очень часто. Он хорошо чувствует игроков и знает, в какой момент нужно разрядить обстановку.

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Мистер нам не "пихает", он больше требует: "Если я вам говорю об этом громко или часто, то это потому, что я хочу донести до вас свои требования, чтобы вы как можно скорее начали их выполнять".

В свою очередь, он делает это для того, чтобы мы росли как футболисты. У Луческу есть большое желание, чтобы молодые футболисты прогрессировали и скорее выходили на более высокий уровень", – цитирует Караваева Фокус.

Напомним, Луческу пропустил последние матчи Динамо из-за операции, тренер киевлян продолжает оставаться под наблюдением врачей.

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