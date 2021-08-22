Матч між Динамо та Десною у Києві був центральним у 5-му турі УПЛ як за статусом команд, так і за турнірною важливістю. Чернігівці виграли всі чотири попередніх поєдинки у чемпіонаті, разом із Шахтарем захопивши лідерство у таблиці, а кияни внаслідок недавньої нічиї з Інгульцем відстали від сіверян і донеччан на два очки – таким чином, чемпіону була потрібна лишень перемога. Крім того, "біло-сині" мали особисті рахунки з підопічними Олександр Рябоконя, адже в чотирьох останніх зустрічах з ними Динамо не відсвяткувало жодної звитяги.

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Мірча Луческу офіційно вийшов з лікарняного, але наставник киян цього вечора залишився у VIP-ложі разом з Ігорм Суркісом. Румун зробив серйозні перестановки після фіаско з Інгульцем – Бущана у воротах замінив Бойко, позицію правого фулбека закрив Кендзьора, а на лівому фланзі атаки дебютував Антюх. Олександр Рябоконь, своєю чергою, випустив передбачуваний склад, але зліва в обороні у нього несподівано вийшов дебютант Масалов.

Динамо вважалося явним фаворитом зустрічі, однак вже на 3-й хвилині Десна могла шокувати киян голом – це Безбородько потужно вистрілив з правого краю штрафного. М'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. У відповідь кияни перехопили ініціативу, не відпускаючи її вже до самої перерви, а же на 5-й хвилині господарі отримали нагоду зрівняти рахунок зі стандарту. Бути б взяттю воріт, якби Циганков не закрутив м'яч у зовнішній бік сітки.

На 10-й хвилині у карному майданчику чернігівців почалася паніка через простріл Миколенка. Гармаш і Литовка одночасно вийшли на м'яч, той відскочив ліворуч, після чого Ден подав вздовж воротарського – Циганков міг замкнути у порожні, але м'яч в останню мить вибив захисник. Втім, м'яч вийшов за межі поля ще після замикання Гармаша. Ще за хвилину Шапаренко перевірив пильність литовки дальнім ударом з рикошетом, однак постріл виявився не дуже сильним. Голкіпер легко впорався з ним.

В середині першого тайму Динамо продовжувало розкатувати м'яч у високому темпі, рідко покидаючи третину поля сіверян. На 17-й хвилині такий футбол вилився у передачу на лінію півкола перед штрафним – Циганков після нього стріляв у дотик. Сфера пролетіла поруч з лівою стійкою! Десна ж ледь не покарала за марнотратство аутом на 22-й хвилині: Безбородько прийняв вкидання в штрафний, поставив корпус і скинув м'яч під удар Калітвінцеву – Влад пробив у дальній кут, а Тотовицький у підкаті намагався підправити м'яч у ворота! Вийшло трохи неточно.

Динамо поступово підкрадалося до голу. Найближче до нього кияни підійшли на 26-й хвилині, коли Сидорчук отримав пас на лінію карного майданчика й потужно пробив у ближню дев'ятку. М'яч по-зрадницьки пролетів повз каркас, але господарі не збиралися покидати поле, не влучивши у верхній кут. На жаль для Десни, "біло-синім" вдалося виконати завдання вже на 30-й хвилині: Буяльський отримав проникну передачу від Шапаренка на межу штрафного, після чого закрутив м'яч у дальню "дев'ять – 1:0! Однозначний претендент на гол туру.

Сіверяни, однак, не здавалися, ледь не зрівнявши рахунок за хвилину після пропущеного м'яча: Калітвінцев з правого флангу прострілив у штрафний, Картушов тягнувся у польоті на замикання, але не зміг – Бойко у підсумку парирував. Ну а ще за чотири хвилини гострі допустили серію фатальних помилок біля власних воріт. Гармашу дали прийняти пас на лівий край штрафного, той опинився прямо перед Литовкою й пробив низом, але голкіпер врятував – втім, у боротьбі за відскок Сафронов зрізав Буяльського. Після перегляду відеоповтору Ігор Пасхал призначив пенальті, який впевнено реалізував Циганков. 2:0!

Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву. У роздягальні тренерський штаб Динамо провів заміну, випустивши Шкуріна замість Сидорчука, а Олександр Рябоконь зробив аж дві перестановки – на поле вийшли Болбат і Будківський, а Безбородько несподівано пішов відпочивати (разом з Арвеладзе).

Ці перестановки аж ніяк не змінили зміст гри. Кияни продовжували володіти ініціативою, подовгу тримаючи м'яч на останній третині поля, а на 56-й хвилині господарі ще й третій гол провели. Бойко виконав удар від воріт в напрямі на Шкуріна, Завійський під тиском форварда головою скинув м'яч на лінію свого штрафного, а там на "круглого" чекав Буяльський. Після подарунку від суперника Віталій впевнено переграв Литовку – 3:0! Фактично, всі питання щодо переможця були зняті.

Щоправда, Болбат за хвилину після пропущеного голу ледь не скоротив відставання, пробивши з дистанції під поперечку. Бойко не спав. Циганков відповів пострілом повз ближню дев'ятку. Після цього темп зустрічі впав, а мотивації у лідерів явно почала зникати. "Біло-сині" дозволяли собі фінти та авантюрні рішення в атаці, нічого серйозного не створюючи. Побачивши це, тренерський штаб господарів провів потрійну заміну – на 68-й хвилині замість Сидорчука, Циганкова й Сироти вийшли Шепелєв, Тимчик і Караваєв.

Цей хід дещо освіжив гру киян. Вже за три хвилини після серії замін Динамо провело топ-момент: Шепелєв відібрав м'яч у центрі, Буяльський підхопив відскок і одразу запустив передачу на хід Шкуріну, а той, перегравши останнього захисника, пробив метрів з 22-х – вище воріт! Після цього "біло-сині" провели кілька перспективних атак без гострого завершення, а на 78-й хвилині динамівці забили четвертий гол. В ньому постався Шкурін, який замкнув подачу з кутового – щоправда, його удар головою виявився дуже неточним, однак м'яч рикошетом від Завійського влетів у ворота. 4:0.

В ендшпілі зустрічі свіжий Лєднєв виходив практично віч-на-віч (Литовка випередив хавбека) та пробивав з дистанції над воротами. На 90-й влаштувати "маніту" могли Миколенко й Караваєв, яки розстрілювали голкіпер метрів з шести, але той парирував. Забити п'ятий гол киянам не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгрому перемогу Динамо, після якої "біло-сині" повернулися на першу позицію в УПЛ!

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