"Погоджуся, що Суркіс – відкрита людина. Коли я з ним уперше особисто поговорив, це було в роздягальні. А взагалі, перша наша розмова була телефоном, перед підписанням контракту з Динамо.

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Відкритий, доброзичливий чоловік, з яким можна поспілкуватися на будь-які теми і якщо треба, він допоможе в будь-якій справі. Ти розумієш, що це президент, така особистість... При цьому він з тобою може розмовляти на рівних, дати пораду, якщо потрібно. Це дорогого варте.

За скільки хвилин Ігор Суркіс переконав стати гравцем Динамо? За 0,3 хвилини. Або за 20 секунд. Дав зрозуміти, що і він, і головний тренер потребують мене як гравця, і футбольний клуб Динамо хотів би підписати зі мною контракт. Я взагалі не роздумував і дав свою згоду. Це сталося дуже швидко", – цитує Караваєва Фокус.

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