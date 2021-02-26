"Важка перемога. Видно, що грали на характерах, були обережними, тому що Брюгге влаштовував рахунок 0:0. Нас такий рахунок не влаштовував, але бігти стрімголов не хотіли, тому вичікували. Місцями це було важко, але ми терпіли. І в підсумку отримали винагороду.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Будь-яка помилка могла коштувати пропущеного гола. Повторюся, ми були обережними, була невелика нервозність. Можливо, через це були помилки, непотрібні втрати. Хоча місцями ми дуже здорово та холоднокровно виходили з оборони. Якби ще реалізовували ці шанси, особливо у другому таймі, коли Шапаренко вийшов і відразу створив гольові моменти.

Потрібно було більше брати гру на себе, проявити більше холоднокровності, щоб впевненіше виходити з-під пресингу. І місцями це вдавалося. Але було б набагато краще, якби це було частіше.

У чому запорука нашої перемоги? Думаю, у нас було дуже велике бажання та згуртованість колективу. Усі жили та хотіли цієї перемоги, один одного підтримували. Від цього з'являється єдина сила в команді, спрямована на футбольне поле. І це допомагає.

Чи хотілося б зіграти з Шахтарем у Лізі Європи? Звичайно, у фіналі. Це було б чудово для нас і для нашої країни. Безумовно, кожен хоче дійти до фіналу. Подивимося, як буде далі", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, підопічні Луческу завдяки голу Віталія Буяльського наприкінці матчу мінімально здолали Брюгге і пробились в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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