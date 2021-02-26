Динамо перемогло Брюгге в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео найцікавіших моментів матчу Брюгге – Динамо на Футбол 24.

Нульова нічия цілком влаштовувала Брюгге, а Динамо не поспішало ризикувати у першому таймі. Дост головою пробив точно в руки Бущану, удар Соболя просвистів повз стійку – кияни не мали й цього.

Динамо вистраждало перемогу над Брюгге та пробилося в 1/8 фіналу ЛЄ – красивий гол і вдала заміна Луческу

Вирішальний момент стався на 83-й хвилині. Жерсон класним пасом знайшов у штрафному майданчику Циганкова, а той в один дотик переправив на лінію воротарського, звідки Віталій Буяльський потужно пробив під перекладину. 0:1 – Динамо пройшло у 1/8 фіналу ЛЄ.